TED Santa Cruz registra 52 agrupaciones políticas habilitadas para las elecciones subnacionales de 2026

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, María Cristina Claros, informó este miércoles que 52 agrupaciones políticas cuentan actualmente con personería jurídica vigente y están habilitadas para participar en las elecciones subnacionales de 2026.

“Tenemos prácticamente ocho agrupaciones ciudadanas de alcance departamental que podrán participar en este proceso electoral subnacional, departamental y municipal, en todo el departamento de Santa Cruz, además de 44 agrupaciones municipales que ya han obtenido su personería jurídica. En esta jornada se han entregado dos nuevas personerías jurídicas a agrupaciones políticas que participarán en las elecciones subnacionales”, explicó Claros en conferencia de prensa.

La autoridad electoral destacó que este registro refleja el dinamismo y pluralidad política del departamento cruceño, que se prepara para un proceso electoral clave para la renovación de autoridades regionales y locales.

De acuerdo con el cronograma previsto, en marzo de 2026 se elegirá a un total de 4.962 autoridades políticas en todo el país, entre titulares y suplentes. De ese número, 583 corresponden al nivel departamental, 27 al nivel regional, y 4.352 al nivel municipal.

Estas autoridades entre gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes, concejales y representantes regionales, serán posesionadas en mayo de 2026, una vez concluya el mandato de las actuales autoridades subnacionales.

