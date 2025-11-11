TSE alista convocatoria y calendario para las elecciones subnacionales tras la aprobación de la nueva ley

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó este martes que, con la aprobación de la nueva ley electoral, el Órgano Electoral Plurinacional podrá emitir la convocatoria oficial y aprobar el calendario electoral para los próximos comicios nacionales.

El TSE envió meses atrás a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la convocatoria a las elecciones subnacionales el cual fue aprobada por la Cámara de Senadores y no pudo ser tratado en la comisión de Constitución de Diputados por lo que debe ser tratado por los nuevos legisladores una vez se conformen las comisiones en los próximos días.

“Con la aprobación de esta ley nos va a permitir al Órgano Electoral lanzar la convocatoria y aprobar el calendario electoral. Tenemos fechas tentativas; una de ellas, como actividad hito, es que en el mes de diciembre, en la primera y segunda semana, tendrían que empadronarse nuestros jóvenes que cumplen 18 años hasta el primer domingo de marzo, donde se van a realizar las elecciones”, explicó Ávila a la Red Uno.

La autoridad detalló que, tras el proceso de empadronamiento, el siguiente paso será la presentación de candidaturas, de acuerdo con el cronograma que será aprobado oficialmente una vez promulgada la norma.

Ávila destacó que el TSE trabaja con transparencia y previsión, garantizando que el proceso electoral se desarrolle dentro de los plazos legales y con las condiciones técnicas necesarias para asegurar la participación ciudadana en todo el territorio nacional.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play