¿Escrito en la coca? Así fue el ritual que realizó un yatiri para adivinar el marcador de Bolivia vs. Irak

La fe y la tradición se unen nuevamente a la esperanza mundialista. Luego de que un yatiri predijera con exactitud el triunfo de Bolivia sobre Surinam la semana pasada, las cámaras de Red Uno volvieron a consultar a la hoja milenaria para conocer el destino de la selección nacional en su duelo decisivo de esta noche frente a Irak.

En la ciudad de Cochabamba, un reconocido guía espiritual realizó un minucioso ritual que incluyó la selección de 12 hojas de coca, tres soplos sagrados y una doble tirada para asegurar la precisión del mensaje. El veredicto fue contundente: el camino hacia el Mundial parece estar trazado.

El color del triunfo

Según explicó el yatiri, la clave de la lectura reside en el color que muestran las hojas al caer, una señal que para muchos es infalible. “Para saber si va a ganar, la hoja tiene que ser de blanco; si va a perder, es de verde. El otro equipo ha salido que es de verde y va a perder, y Bolivia va a ganar. En las dos veces que hemos tirado, ha salido blanco”, detalló con seguridad.

Un marcador ajustado y agotador

Al ser consultado sobre el resultado final, la coca reveló un número que ya circula entre los hinchas como un presagio sagrado. La predicción señala un 2 a 1 definitivo.

“A duras penas, pero gana 2 a 1. Más no se nota”, agregó el yatiri, advirtiendo que, aunque el éxito está señalado en el ritual, el esfuerzo físico llevará a los jugadores bolivianos al límite. “No va a ser tan complicado, va a ganar. Pero van a estar agotados, se van a cansar. Van a darlo todo y van a ganar”, remarcó.

Este vaticinio llega en un momento de máxima expectativa nacional, donde el país entero aguarda el pitazo inicial unidos bajo una sola bandera y con el sueño de ver a Bolivia nuevamente en la cita máxima del fútbol mundial.

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