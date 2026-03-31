Hussein, el delantero de Irak que Bolivia buscará bloquear

En la antesala del decisivo encuentro entre la Selección de fútbol de Bolivia y la Selección de fútbol de Irak, todas las miradas apuntan a un nombre que genera preocupación en la defensa nacional: Aymen Hussein.

El delantero, identificado con el dorsal 18, es el principal referente ofensivo de los llamados “Leones de Mesopotamia” y llega como la carta más peligrosa en ataque. Su capacidad goleadora y presencia en el área lo convierten en el jugador a neutralizar para la zaga boliviana en este duelo determinante.

Sin embargo, Hussein no está solo. El conjunto iraquí cuenta con otras piezas clave que pueden inclinar la balanza. Entre ellas aparece Ali Jasim, un atacante joven y veloz que ha ganado protagonismo en el proceso eliminatorio, además de Zidane Iqbal, mediocampista formado en el Manchester United y encargado de manejar los tiempos del partido.

También destacan Ibrahim Bayesh, un volante con gran despliegue y llegada al área rival, y Merchas Doski, defensor que aporta solidez y experiencia en el fondo.

Bolivia llega a esta instancia tras vencer 2-1 a Surinam en semifinales, mientras que Irak accedió directamente a esta final de su ruta. Con el último cupo al Mundial en juego, la Verde deberá mostrar su mejor versión, especialmente en defensa, para frenar a un rival que cuenta con armas ofensivas de alto nivel.

El desafío está planteado: contener a Hussein y compañía será clave para que Bolivia mantenga vivo el sueño mundialista.

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