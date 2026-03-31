Bolivia negocia con Brasil ampliar rutas aéreas para impulsar turismo y comercio

El Gobierno nacional proyecta habilitar la denominada 'quinta libertad del aire' con Brasil para abrir el sector aeronáutico, impulsar el turismo y dinamizar el comercio exterior, informó este lunes el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

El ministro de esa cartera, Mauricio Zamora, se encuentra en Brasil para suscribir un memorando de entendimiento sobre este mecanismo, que permitiría a aerolíneas operar rutas con escalas y transportar pasajeros o carga entre ambos países.

La medida permitirá una mayor apertura en el sector aeronáutico, "promoviendo la integración regional, el desarrollo del turismo y la dinamización del comercio exterior, en beneficio de la economía del país", señaló el ministerio en un comunicado.

Además, permitirá establecer rutas más amplias y eficientes, incrementar la oferta de vuelos, reducir costos operativos y generar "mejores condiciones para la competencia en beneficio de los usuarios".

La denominada 'quinta libertad' permite a una aerolínea trasladar pasajeros o carga entre los dos países en rutas que comienzan o terminan en su territorio de origen.

Por ejemplo, una compañía podría operar un vuelo desde la ciudad brasileña de San Paulo con escala en el aeropuerto de Viru Viru, de la ciudad boliviana de Santa Cruz (este), y continuar hacia La Paz, con pasajeros del tramo internacional y del nacional, explicó el Ministerio de Obras Públicas

A mediados de este mes, Zamora destacó que la 'quinta libertad' estaba prohibida en Bolivia por la decisión de las anteriores Administraciones de izquierda de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) con el propósito de proteger a la estatal Boliviana de Aviación (BoA), que domina las rutas nacionales desde 2007.

El Gobierno de Rodrigo Paz, según adelantó Zamora, también fortalecerá a BoA para hacerla más competitiva en la nueva política de cielos abiertos.

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