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¡La ‘7’ es la más vendida! Furor por La Verde: estos son los precios de las poleras en los mercados

La ciudad de los anillos se viste de verde, amarillo y rojo, en una muestra clara de que, más allá del resultado, la ilusión del hincha boliviano sigue intacta.

Charles Muñoz Flores

31/03/2026 15:51

¡Locura por Bolivia! Aficionados copan mercados en busca de la polera de la selección. FOTO: La Verde-FBF.

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Santa Cruz vive una auténtica fiesta futbolera en la antesala del decisivo encuentro entre Bolivia e Irak. A pocas horas del partido, las calles reflejan una mezcla de emoción, nerviosismo y una fe inquebrantable en la selección nacional.

En distintos puntos de la capital cruceña, especialmente en la tradicional Feria de Barrio Lindo, decenas de personas se volcaron a la búsqueda de la polera de La Verde, símbolo de apoyo y esperanza para una posible clasificación histórica.

“Me voy a comprar una más, ya tengo la polera de Miguelito Terceros”, comentó un joven aficionado mientras recorría los puestos abarrotados. La ilusión también se siente en los más pequeños. “Bolivia gana 2 a 0. Miguelito hace los goles”, expresó un menor con entusiasmo, sosteniendo una camiseta en sus manos.

Los comerciantes confirman la tendencia: la camiseta más solicitada es la número 7, correspondiente a Miguel “Miguelito” Terceros, que se ha convertido en el jugador favorito de la hinchada.

“La polera más vendida es la de Miguelito, la número 7”, aseguró un vendedor.

En cuanto a los precios, la oferta es variada y accesible para diferentes bolsillos. En Barrio Lindo, las camisetas se encuentran desde Bs 60, pasando por opciones de Bs 80 y hasta modelos de Bs 150, dependiendo de la calidad.

La fiebre futbolera no se limita a un solo sector. En el segundo anillo del Cristo Redentor, sobre la avenida Monseñor Rivero, también se observa una alta demanda. Allí, las camisetas se comercializan entre Bs 60 y Bs 120, junto a banderas tricolores que completan el ambiente de apoyo total a la selección.

La ciudad de los anillos se viste de verde, amarillo y rojo, en una muestra clara de que, más allá del resultado, la ilusión del hincha boliviano sigue intacta.

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