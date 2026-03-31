¡Hoy se define todo! ¿Quién es el árbitro elegido para dirigir el Bolivia vs. Irak?

¡Hoy se define todo! El árbitro salvadoreño Iván Barton fue designado para dirigir el decisivo duelo entre Bolivia e Irak, correspondiente al repechaje que otorgará el último boleto al Mundial 2026.

El encuentro se disputará este martes en el estadio BBVA de Monterrey, México, desde las 23:00 (hora boliviana), en un partido donde ambas selecciones se jugarán su última oportunidad de clasificar a la cita mundialista.

La designación fue confirmada por la FIFA, que apostó por la experiencia internacional de Barton, árbitro de 35 años con insignia FIFA desde 2018. El salvadoreño cuenta con un amplio recorrido en torneos de alto nivel, incluyendo su participación en el Mundial de Catar 2022, donde dirigió compromisos como Alemania vs Japón, Brasil vs Suiza e Inglaterra vs Senegal.

Además, ha tenido presencia en competiciones como la Copa América 2024, la Copa Oro de la Concacaf y la Liga de Campeones de la región, así como en mundiales juveniles Sub-20 y Sub-17. Más recientemente, formó parte del Mundial de Clubes 2025 disputado en Estados Unidos.

Para este compromiso, Barton estará acompañado por sus compatriotas David Morán y Henry Pupiro como árbitros asistentes, mientras que el hondureño Said Martínez cumplirá funciones de cuarto árbitro.

En el sistema de videoarbitraje (VAR), la hondureña Tatiana Guzmán estará a cargo, con el mexicano Guillermo Pacheco como asistente.

El choque entre Bolivia e Irak no solo definirá al último clasificado al Mundial 2026, sino que también pondrá bajo la lupa el desempeño arbitral en un partido de alta tensión, donde cada decisión puede ser determinante.

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