“Lo boliviano no se olvida”: hinchas llegan desde Europa para alentar a la Verde ante Irak

La previa del decisivo duelo entre la Selección de fútbol de Bolivia y la Selección de fútbol de Irak ya se vive con intensidad en Monterrey, donde cientos de hinchas bolivianos comenzaron a reunirse para brindar su apoyo incondicional en un partido que puede marcar el regreso al Mundial después de 32 años.

Uno de ellos es Armando, quien llegó desde Suecia para acompañar a la Verde en este momento histórico donde hablo .

“Vengo de Estocolmo, dejé mis estudios y a mi familia. He hecho mucho sacrificio para estar aquí. Me fui de Bolivia cuando tenía 2 años, pero la cultura boliviana siempre la llevo en el corazón. No me hago sueco, lo boliviano no se olvida nunca”, expresó emocionado, tras conseguir su entrada para el encuentro.

La pasión también cruza fronteras. Pablito, otro hincha, arribó desde Francia para vivir este partido único.

“Nací en Francia, pero mis padres son bolivianos. Ellos me inculcaron el amor por el fútbol y por la Verde. Siempre seguí a la selección”, comentó, reflejando el sentimiento de miles de compatriotas en el exterior.

De esta manera, la hinchada boliviana comienza a hacerse sentir en territorio mexicano, demostrando que la ilusión por ver a Bolivia en el Mundial une a generaciones y traspasa fronteras en una noche que promete ser inolvidable.

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