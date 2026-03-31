“No hay mañana”: jugadores de Bolivia se juegan el partido de sus vidas

Bolivia está frente a un momento que puede cambiar su historia. Después de 32 años sin clasificar a una Copa del Mundo, La Verde sabe que el partido ante Irak no admite margen de error: es ahora o nunca.

En la previa del decisivo encuentro, las voces del plantel reflejan una mezcla de ilusión, presión y determinación. Para muchos, no es un partido más. Es el partido.

Efraín Morales, uno de los rostros nuevos del equipo, lo resumió sin rodeos, aunque intentando mantener la calma: es el duelo más importante de su vida.

“Definitivamente es lo más importante en mi vida. Mentalmente estoy tranquilo, trato de tomarlo como otro juego, aunque no lo es. Quiero jugar al 100%”, expresó.

Desde otro ángulo, Miguel Terceros destacó un factor que puede inclinar la balanza: la hinchada. La presencia de bolivianos en Monterrey sorprendió incluso a los propios jugadores.

“Es un plus para nosotros. No sabía que había tantos bolivianos acá. Esperamos que el estadio esté lindo, con nuestra gente apoyándonos. Estamos muy felices de sentir ese respaldo en un momento complicado”, señaló.

En tanto, Robson Matheus dejó en claro cuál será la mentalidad dentro de la cancha: no rendirse, pase lo que pase.

“El mensaje es el mismo: no bajar los brazos. Puede pasar cualquier cosa, empezar ganando o perdiendo, pero hay que luchar los 90 minutos”, afirmó.

La Verde llega con una consigna clara: dejar todo. Porque este partido no solo define un resultado, define un sueño que lleva más de tres décadas esperando.

Hoy, Bolivia no solo juega un repechaje. Juega por su historia, por su gente y por volver a creer.

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