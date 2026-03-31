A horas de la verdad: así fue el último entrenamiento de La Verde

La Selección Boliviana completó su último entrenamiento en Monterrey con intensidad, concentración y un objetivo que lo envuelve todo: ganar y volver al Mundial después de más de 30 años.

El equipo dirigido por Óscar Villegas afinó los últimos detalles en una práctica marcada por el compromiso y la confianza. Cada movimiento, cada indicación, cada balón… todo pensado para un partido donde no hay margen de error.

Confianza que nace del esfuerzo

La remontada ante Surinam no solo significó avanzar. Significó creer.

La Verde llega fortalecida en lo anímico, con un grupo que mezcla juventud y experiencia, y que ha demostrado carácter en los momentos más difíciles. Hoy, esa energía será clave para afrontar una verdadera final.

Jugadores como Miguel Terceros y Ramiro Vaca asumen el rol protagónico en un equipo que apuesta por su intensidad y capacidad de reacción.

Un rival que exigirá al máximo

Pero al frente estará Irak, un equipo ordenado, físico y disciplinado.

Un rival que sabe cerrar espacios y que convierte cada error en una oportunidad.

Será un duelo cerrado, donde los detalles marcarán la diferencia.

Monterrey, escenario de una noche histórica

El Estadio BBVA, el “Gigante de Acero”, ya espera. Las gradas prometen estar teñidas de verde, con miles de hinchas que acompañarán a la selección en este momento decisivo.

A 90 minutos del sueño

Bolivia está a un paso de romper una espera de más de tres décadas. Un triunfo la devolverá al escenario más grande del fútbol mundial.

Hoy no hay espacio para dudas. Solo para entrega, coraje y fe. Porque cuando ruede el balón…la Verde lo dejará todo por escribir historia.

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