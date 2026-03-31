Hoy Bolivia no duerme: La Verde juega su final rumbo al Mundial

Bolivia enfrenta una final sin margen de error en Monterrey. Son 90 minutos que pueden romper más de tres décadas de espera y devolver al país a un Mundial.
31/03/2026 8:36
No hay mañana. No hay margen. Es hoy.
La Selección Boliviana salta a la cancha este martes con una misión que trasciende el fútbol: volver a un Mundial después de más de 30 años. Frente a Irak, en Monterrey, la Verde juega el partido más importante de su historia reciente.
El equipo dirigido por Óscar Villegas llega con el corazón encendido tras la remontada ante Surinam. Ese triunfo no solo significó avanzar… devolvió la fe. Hoy, esa ilusión se transforma en presión, en hambre y en una oportunidad única.
Una final que se juega con el alma
Con figuras como Miguel Terceros y Ramiro Vaca en gran momento, Bolivia apuesta por su velocidad, su intensidad y esa capacidad de reaccionar cuando más lo necesita.
Pero en este tipo de partidos, no alcanza solo con jugar bien.
Hay que resistir, pelear y creer hasta el final.
Irak, un rival que no perdona
Al frente estará un equipo incómodo, fuerte y ordenado. Irak llega con una propuesta sólida, capaz de cerrar espacios y golpear en el momento justo.
Será un duelo cerrado, físico y tenso.
De esos partidos donde un error puede costarlo todo.
Un estadio que latirá en verde
El “Gigante de Acero” será testigo de una noche cargada de emoción. Miles de hinchas bolivianos dirán presente, acompañados por el aliento de una ciudad que ya se contagió del sueño.
En cada rincón habrá una misma esperanza: ver a Bolivia dar el paso final.
A un paso de la historia
Son 90 minutos. Tal vez más. Pero es ahora o nunca.
Una victoria no solo significa clasificar. Significa cerrar una herida de más de tres décadas. Significa volver a creer.
Porque esta noche…Bolivia no solo juega un partido. Juega su historia.
