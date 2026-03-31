Todo o nada: qué pasa si Bolivia empata en el repechaje

El repechaje rumbo al Mundial 2026 se define en partidos únicos, donde no hay margen de error. Pero, ¿qué pasa si el marcador termina empatado en los 90 minutos reglamentarios?

La FIFA establece un camino claro para definir al ganador en estos casos.

¿Qué pasa si hay empate?

Si el partido termina igualado tras el tiempo reglamentario, el duelo no se define de inmediato. El proceso continúa en dos etapas:

1. Tiempo extra

Se juegan dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno (30 minutos en total).

En esta fase, cada equipo puede realizar un cambio adicional, alcanzando hasta seis sustituciones en total.

2. Penales

Si el empate se mantiene después de la prórroga, todo se define desde el punto penal.

La tanda de penales determinará al clasificado al Mundial.

Un solo partido, un solo boleto

Todos los cruces del repechaje —tanto internacional como europeo— se disputan a partido único. Esto significa que el ganador avanza directamente al Mundial 2026, sin partidos de vuelta.

En el caso de Bolivia, el duelo ante Irak definirá al equipo que ocupará un lugar en el Grupo I, junto a potencias como Francia, Senegal y Noruega.

Un desenlace de alta tensión

El formato convierte cada partido en una final: 90 minutos que pueden extenderse a 120… o decidirse en segundos desde los penales.

En este escenario, cada detalle cuenta. Porque en el repechaje, un empate no es el final… es apenas el inicio del momento más intenso.

Mira la programación en Red Uno Play