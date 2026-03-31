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Deportes

"¡Vamos Bolivia!" Rodrigo Paz envía un mensaje de aliento a la Verde

El presidente llamó a la unidad del país y pidió respaldar a la selección en la final del repechaje mundialista. 

Martin Suarez Vargas

31/03/2026 14:26

Rodrigo Paz envía un mensaje de aliento a la selección boliviana. Foto: Dircom.
Bolivia.

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A pocas horas del decisivo encuentro entre la Selección de fútbol de Bolivia y la Selección de fútbol de Irak, el presidente Rodrigo Paz expresó un mensaje de apoyo dirigido a la Verde.

“Hoy juega la selección. Toda nuestra energía y toda nuestra fuerza están con la selección nacional, a la que vamos a respaldar”, manifestó la autoridad, destacando la importancia del compromiso que puede marcar el regreso de Bolivia a una Copa del Mundo.

Asimismo, señaló que se realizaron esfuerzos para que todos los bolivianos puedan seguir el partido desde sus hogares junto a sus familias.

“Hemos hecho todo lo posible para que cada boliviano y boliviana vea el partido, en el canal que ustedes quieran”, afirmó.

El mandatario también apeló al sentimiento patriótico de la población en una jornada clave para el fútbol nacional.

“Todos por la patria y por la tricolor. ¡Vamos Bolivia, vamos ca...!”, enfatizó con entusiasmo.

El encuentro se disputará este martes desde las 23:00 en el estadio BBVA de Monterrey, donde la Verde buscará sellar su clasificación al Mundial en un duelo que mantiene en vilo a todo el país.

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