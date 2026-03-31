El mundo mira a La Verde: FIFA saluda a Bolivia con un mensaje especial

Bolivia vuelve a estar en el radar del mundo. A horas de disputar un partido decisivo frente a Irak, la FIFA publicó un video dedicado a La Verde, recordando que está a un solo paso de clasificar al Mundial 2026.

El mensaje no pasó desapercibido. En redes sociales, el máximo ente del fútbol resaltó el momento que vive la selección boliviana, que busca romper una sequía de más de 30 años sin lograr una plaza para la Copa del Mundo.

Las imágenes, cargadas de emoción, repasan el camino del equipo y ponen en valor la ilusión de todo un país que sueña con volver a la máxima cita del fútbol.

El gesto de la FIFA no solo reconoce el presente de Bolivia, sino que también refleja la expectativa que genera este repechaje a nivel internacional. La Verde no solo juega un partido: juega por su historia.

En medio de la tensión y la esperanza, el video funciona como un impulso anímico. Un recordatorio de que el objetivo está cerca, pero aún queda el último paso.

Hoy, Bolivia está donde quería estar: a 90 minutos —o quizás un poco más— de volver a escribir su nombre en un Mundial.

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