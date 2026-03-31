¿Dónde ver el partido Bolivia vs. Irak esta noche en Cochabamba?

Cochabamba se prepara para vivir una noche histórica de fútbol. Esta noche, la selección boliviana enfrenta a Irak en la final del repechaje por un cupo al Mundial, un encuentro decisivo que no se da desde Estados Unidos 1994.

El alcalde suplente temporal de Cochabamba, Diego Murillo, invitó a la población a seguir el partido en espacios públicos donde se instalaron pantallas gigantes: una en la avenida Pando con Portales y otra en la Plaza de las Banderas en la ciudad.

Por su parte, el director de Prensa e Imagen Corporativa, Juan José Ayaviri, indicó que se contará con personal de seguridad y se colocarán vallas metálicas para mantener el orden durante la transmisión.

La ciudad se vestirá de verde, con banners, poleras y cábalas, mientras empresas privadas y públicas se suman al ambiente de optimismo.

El partido se disputará hoy martes a las 23:00 (hora boliviana), y en caso de victoria, Bolivia asegurará su clasificación al Mundial por primera vez en 30 años.



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