¿Dónde ver el partido Bolivia vs. Irak esta noche en Cochabamba?

Cochabamba se prepara para vivir un histórico partido de la selección boliviana frente a Irak, que definirá su clasificación al Mundial.
31/03/2026 12:54
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Cochabamba se prepara para vivir una noche histórica de fútbol. Esta noche, la selección boliviana enfrenta a Irak en la final del repechaje por un cupo al Mundial, un encuentro decisivo que no se da desde Estados Unidos 1994.
Por su parte, el director de Prensa e Imagen Corporativa, Juan José Ayaviri, indicó que se contará con personal de seguridad y se colocarán vallas metálicas para mantener el orden durante la transmisión.
La ciudad se vestirá de verde, con banners, poleras y cábalas, mientras empresas privadas y públicas se suman al ambiente de optimismo.
El partido se disputará hoy martes a las 23:00 (hora boliviana), y en caso de victoria, Bolivia asegurará su clasificación al Mundial por primera vez en 30 años.
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