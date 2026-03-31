TEMAS DE HOY:
pastor muerto accidente de tránsito ASALTO

31ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Cochabamba late por La Verde: estudiantes alientan con todo a la selección boliviana antes del duelo con Irak

Bolivia afrontará este martes a Irak en el partido más importante de los últimos 30 años, ya que una victoria le permitiría clasificar a la Copa Mundial, algo que no ocurre desde Estados Unidos 1994.

Cristina Cotari

31/03/2026 10:56

Cochabamba vibra con apoyo estudiantil a La Verde. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

La pasión por la selección boliviana de fútbol se siente con fuerza en Cochabamba, donde estudiantes de distintos colegios salieron a expresar su apoyo de cara al decisivo partido ante Irak.

Alumnos del colegio Albert Einstein protagonizaron una jornada llena de color y entusiasmo, con globos, banderas, poleras y mensajes de aliento para La Verde.

Al grito de “¡Viva Bolivia!”, los estudiantes reflejaron un ambiente de alegría y optimismo, acompañados por su banda estudiantil que animó la actividad con música.

 

 

Los jóvenes también compartieron sus pronósticos para el encuentro, apostando por resultados como 2-1, 3-0, 1-0 y 3-1 a favor del equipo nacional.

De igual manera, estudiantes del Instituto Americano se sumaron a las muestras de apoyo, enviando mensajes de aliento para los jugadores y reforzando el respaldo de la población estudiantil a la selección.

Bolivia afrontará ante Irak el partido más importante de los últimos 30 años, ya que una victoria le permitiría clasificar a la Copa Mundial, algo que no ocurre desde Estados Unidos 1994.

El equipo dirigido por Óscar Villegas llega motivado tras una destacada campaña, en la que logró imponerse a Brasil en las eliminatorias y vencer 2-1 a Surinam en la semifinal del repechaje, resultados que han elevado la ilusión de todo un país.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD