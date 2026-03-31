Cochabamba late por La Verde: estudiantes alientan con todo a la selección boliviana antes del duelo con Irak

La pasión por la selección boliviana de fútbol se siente con fuerza en Cochabamba, donde estudiantes de distintos colegios salieron a expresar su apoyo de cara al decisivo partido ante Irak.

Alumnos del colegio Albert Einstein protagonizaron una jornada llena de color y entusiasmo, con globos, banderas, poleras y mensajes de aliento para La Verde.

Al grito de “¡Viva Bolivia!”, los estudiantes reflejaron un ambiente de alegría y optimismo, acompañados por su banda estudiantil que animó la actividad con música.

Los jóvenes también compartieron sus pronósticos para el encuentro, apostando por resultados como 2-1, 3-0, 1-0 y 3-1 a favor del equipo nacional.

De igual manera, estudiantes del Instituto Americano se sumaron a las muestras de apoyo, enviando mensajes de aliento para los jugadores y reforzando el respaldo de la población estudiantil a la selección.

Bolivia afrontará ante Irak el partido más importante de los últimos 30 años, ya que una victoria le permitiría clasificar a la Copa Mundial, algo que no ocurre desde Estados Unidos 1994.

El equipo dirigido por Óscar Villegas llega motivado tras una destacada campaña, en la que logró imponerse a Brasil en las eliminatorias y vencer 2-1 a Surinam en la semifinal del repechaje, resultados que han elevado la ilusión de todo un país.

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