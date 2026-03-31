"90 minutos de fe": la conmovedora motivación de la Verde antes de enfrentar a Irak

La selección boliviana se ilusiona con volver a un Mundial tras 32 años y recibe un impulso anímico que emociona a todo el país.
31/03/2026 10:29
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La Federación Boliviana de Fútbol encendió la ilusión de los hinchas con un mensaje cargado de emoción en la previa del decisivo duelo entre la Selección de fútbol de Bolivia y la Selección de fútbol de Irak, que se disputará hoy desde las 23:00 en el estadio BBVA de Monterrey.
A través de sus redes sociales, la entidad compartió una imagen impactante: todos los jugadores de la Verde posando juntos, con el imponente estadio repleto de aficionados de fondo, vestidos con los colores nacionales y ondeando banderas bolivianas. En el banner se lee una frase que resume el sentir de todo un país:
“Una ilusión que nos une, 90 minutos más de fe”.
El mensaje no solo transmite patriotismo, sino que también convoca a la unidad y la confianza en el equipo, en un momento clave para el fútbol boliviano. La expectativa crece en cada rincón del país, donde miles de hinchas sueñan con volver a ver a Bolivia en una Copa del Mundo.
La Verde ha participado en los Mundiales de Uruguay 1930, Brasil 1950 y Estados Unidos 1994, sin lograr superar la fase de grupos. Sin embargo, hoy tiene una oportunidad histórica de romper esa barrera y regresar al escenario más importante del fútbol tras más de tres décadas.
Con el plantel listo y la fe intacta, Bolivia se medirá ante Irak, conocido como “los Leones de Mesopotamia”, en un partido que puede marcar un antes y un después en la historia reciente del fútbol nacional.
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