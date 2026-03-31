"90 minutos de fe": la conmovedora motivación de la Verde antes de enfrentar a Irak

La Federación Boliviana de Fútbol encendió la ilusión de los hinchas con un mensaje cargado de emoción en la previa del decisivo duelo entre la Selección de fútbol de Bolivia y la Selección de fútbol de Irak, que se disputará hoy desde las 23:00 en el estadio BBVA de Monterrey.

A través de sus redes sociales, la entidad compartió una imagen impactante: todos los jugadores de la Verde posando juntos, con el imponente estadio repleto de aficionados de fondo, vestidos con los colores nacionales y ondeando banderas bolivianas. En el banner se lee una frase que resume el sentir de todo un país:

“Una ilusión que nos une, 90 minutos más de fe”.

El mensaje no solo transmite patriotismo, sino que también convoca a la unidad y la confianza en el equipo, en un momento clave para el fútbol boliviano. La expectativa crece en cada rincón del país, donde miles de hinchas sueñan con volver a ver a Bolivia en una Copa del Mundo.

La Verde ha participado en los Mundiales de Uruguay 1930, Brasil 1950 y Estados Unidos 1994, sin lograr superar la fase de grupos. Sin embargo, hoy tiene una oportunidad histórica de romper esa barrera y regresar al escenario más importante del fútbol tras más de tres décadas.

Con el plantel listo y la fe intacta, Bolivia se medirá ante Irak, conocido como “los Leones de Mesopotamia”, en un partido que puede marcar un antes y un después en la historia reciente del fútbol nacional.

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