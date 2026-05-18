FBF confirma que Always Ready e Independiente jugarán en Paraguay

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) informó este lunes que los partidos por Copa Libertadores y Sudamericana de Always Ready e Independiente, serán disputados en Asunción, Paraguay, y no en territorio nacional como estaba previsto inicialmente.

De acuerdo al comunicado institucional, la decisión fue tomada por la Conmebol debido al contexto social que atraviesa el país, sumado a dificultades en materia de seguridad, logística y operatividad. En ese sentido, los encuentros Always Ready vs. Mirassol, que debía jugarse en El Alto, e Independiente vs. Botafogo, programado en Sucre, fueron reubicados en la capital paraguaya.

La FBF señaló que comprende el impacto de esta determinación, especialmente para los clubes y sus hinchadas, al no poder ejercer la localía. Sin embargo, remarcó que se trata de una medida excepcional orientada a preservar el normal desarrollo de la competencia y la imagen del país a nivel internacional.

Asimismo, la entidad explicó que activó de inmediato gestiones para garantizar el traslado de las delegaciones, incluyendo coordinación de vuelos chárter, trámites migratorios y aspectos operativos, con el fin de asegurar que los equipos bolivianos cumplan con sus compromisos en condiciones adecuadas.

Finalmente, la Federación agradeció el apoyo de distintas instituciones del Estado, como el Ministerio de Gobierno, la Fuerza Aérea Boliviana y la Dirección General de Aeronáutica Civil, y reafirmó su compromiso con los clubes y el fútbol nacional en un contexto que calificó como extraordinario.

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