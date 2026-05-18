Oriente busca DT extranjero para reemplazar a David González

Oriente Petrolero oficializó la salida del director técnico David González tras llegar a un acuerdo mutuo con la dirigencia, según confirmó el secretario general del club, Christian Figueroa, en una entrevista con el programa El Mañanero de Red Uno.

“El viernes tuvimos una reunión con el profe David González donde llegamos a mutuo acuerdo hasta ahí quedaba la vinculación con el primer equipo y en buen puerto económico”, explicó Figueroa, quien además destacó la predisposición del entrenador para cerrar su ciclo de manera cordial, incluyendo el cumplimiento de su remuneración hasta su último día de trabajo.

La dirigencia albiverde ya trabaja en la contratación de un nuevo estratega y apunta a un perfil extranjero. Entre las opciones aparece Claudio “Pampa” Biaggio, cuyo nombre está en análisis, y se espera que hasta mediados de semana pueda haber una definición oficial.

Por otro lado, Figueroa también se refirió a la situación de Marcelo Martins, con quien el club mantiene negociaciones para extender su permanencia hasta fin de año.

“Marcelo sabe que aquí es su casa, las puertas están abiertas para él. Esperamos que podamos concretar su continuidad, sería una satisfacción que pueda retirarse con nosotros”, señaló.

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