¡Atención, hincha! Conozca la tabla de goleadores del fútbol boliviano

Esta es la tabla de goleadores del Campeonato de la División Profesional del Fútbol Boliviano, tras jugarse tres de los ochos partidos que corresponden a la octava fecha.



CON SEIS GOLES

Marcelo Martins Oriente Petrolero



CON CINCO GOLES

Martín Cauteruccio Bolívar

Willie Barbosa Independiente



CON CUATRO GOLES

Rodderyck Perozo ABB

Bayron Garcés Blooming

Rafael Menacho San Antonio

Darwin Lom The Strongest



CON TRES GOLES

Enrique Triverio Always Ready

Leonardo Viviani Aurora

César Menacho Blooming

Leonel Justiniano Bolívar

Alex Cáceres Gualberto Villarroel San José

Daniel Porozo Totora Real Oruro



CON DOS GOLES

Layonel Figueroa ABB

Juan Fajardo ABB

Darío Torrico Always Ready

Fernando Nava Always Ready

Miyel Ortiz Aurora

Rodrigo Ramallo Aurora

Erwin Sánchez Aurora

Anthony Vásquez Blooming

Robson Tome Bolívar

Lucas Chávez Bolívar

José Sagredo Bolívar

Dorny Romero Bolívar

Guilder Cuellar FC Universitario

Andrés Llano FC Universitario

Agustín Jara FC Universitario

Hernán Rodríguez FC Universitario

Gustavo Peredo Guabirá

Rafael Mollercke Guabirá

Alan Mercado Independiente

Andrés Torrico Nacional Potosí

Damián Villalba Nacional Potosí

Jeferson Rivas Real Potosí

Leandro Corulo Real Tomayapo

Andrés Córdoba San Antonio

Martín Chiatti The Strongest

Jaime Arrascaita The Strongest

Adriel Fernández Totora Real Oruro



CON UN GOL

José Herrera ABB

Alejandro Chumacero ABB

Jair Catuy ABB

Jesús Maraude Always Ready

Fernando Saucedo Always Ready

Juan Godoy Always Ready

Héctor Cuéllar Always Ready

Denis Olivera Aurora

Alfredo Amarilla Aurora

Jefferson Ramos Aurora

Moisés Villarroel Blooming

Dany Bejarano Blooming

Roberto Hinojoza Blooming

Roberto Melgar Blooming

Escleizon Freita Bolívar

Carlos Melgar Bolívar

Jhon Velásquez Bolívar

Hernán Rodríguez Bolívar

Hugo Dorrego Bolívar

Jair Torrico FC Universitario

José Valencia FC Universitario

Ramiro Cristóbal Guabirá

Ronaldo Sánchez Guabirá

Samuel Garzón Guabirá

Denilson Fernández Guabirá

Pablo Melgar Guabirá

Milton Maciel Guabirá

Nicolás Masskooni Guabirá

Pedro Cabral Guabirá

Santiago Pinto Gualberto Villarroel San José

Juan Goyeneche Gualberto Villarroel San José

Rodrigo Rivas Independiente

Roberto Villavicencio Independiente

Rudy Cardozo Independiente

Jonatan Cristaldo Independiente

Schneider Peña Nacional Potosí

Willian Álvarez Nacional Potosí

Diego Hoyos Nacional Potosí

Jorge Rojas Nacional Potosí

Luis Pavia Nacional Potosí

Eliaquim Mangala Oriente Petrolero

Luciano Ursino Oriente Petrolero

Leandro Otormin Oriente Petrolero

Joel Contreras Oriente Petrolero

Gonzalo Añasgo Real Potosí

Imanol Cárdenas Real Potosí

Marvin Bejarano Real Tomayapo

Ramiro Ballivián San Antonio

Adalid Terrazas San Antonio

José Briceño San Antonio

Carlos Ventura The Strongest

Gabriel Sotomayor The Strongest

Carmelo Algarañaz The Strongest

Adrián Estacio The Strongest

Yerco Vallejos Totora Real Oruro

Ángel Quiñonez Totora Real Oruro

Carlos Ribera Totora Real Oruro

Juan Carlos Montenegro Totora Real Oruro

Daniel Castellón Totora Real Oruro.

