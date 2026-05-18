¡Atención, hincha! Conozca la tabla de goleadores del fútbol boliviano

Estos son los artilleros del balompié nacional, donde un boliviano lidera la tabla.
18/05/2026 13:17
Esta es la tabla de goleadores del Campeonato de la División Profesional del Fútbol Boliviano, tras jugarse tres de los ochos partidos que corresponden a la octava fecha.
CON SEIS GOLES
Marcelo Martins Oriente Petrolero
CON CINCO GOLES
Martín Cauteruccio Bolívar
Willie Barbosa Independiente
CON CUATRO GOLES
Rodderyck Perozo ABB
Bayron Garcés Blooming
Rafael Menacho San Antonio
Darwin Lom The Strongest
CON TRES GOLES
Enrique Triverio Always Ready
Leonardo Viviani Aurora
César Menacho Blooming
Leonel Justiniano Bolívar
Alex Cáceres Gualberto Villarroel San José
Daniel Porozo Totora Real Oruro
CON DOS GOLES
Layonel Figueroa ABB
Juan Fajardo ABB
Darío Torrico Always Ready
Fernando Nava Always Ready
Miyel Ortiz Aurora
Rodrigo Ramallo Aurora
Erwin Sánchez Aurora
Anthony Vásquez Blooming
Robson Tome Bolívar
Lucas Chávez Bolívar
José Sagredo Bolívar
Dorny Romero Bolívar
Guilder Cuellar FC Universitario
Andrés Llano FC Universitario
Agustín Jara FC Universitario
Hernán Rodríguez FC Universitario
Gustavo Peredo Guabirá
Rafael Mollercke Guabirá
Alan Mercado Independiente
Andrés Torrico Nacional Potosí
Damián Villalba Nacional Potosí
Jeferson Rivas Real Potosí
Leandro Corulo Real Tomayapo
Andrés Córdoba San Antonio
Martín Chiatti The Strongest
Jaime Arrascaita The Strongest
Adriel Fernández Totora Real Oruro
CON UN GOL
José Herrera ABB
Alejandro Chumacero ABB
Jair Catuy ABB
Jesús Maraude Always Ready
Fernando Saucedo Always Ready
Juan Godoy Always Ready
Héctor Cuéllar Always Ready
Denis Olivera Aurora
Alfredo Amarilla Aurora
Jefferson Ramos Aurora
Moisés Villarroel Blooming
Dany Bejarano Blooming
Roberto Hinojoza Blooming
Roberto Melgar Blooming
Escleizon Freita Bolívar
Carlos Melgar Bolívar
Jhon Velásquez Bolívar
Hernán Rodríguez Bolívar
Hugo Dorrego Bolívar
Jair Torrico FC Universitario
José Valencia FC Universitario
Ramiro Cristóbal Guabirá
Ronaldo Sánchez Guabirá
Samuel Garzón Guabirá
Denilson Fernández Guabirá
Pablo Melgar Guabirá
Milton Maciel Guabirá
Nicolás Masskooni Guabirá
Pedro Cabral Guabirá
Santiago Pinto Gualberto Villarroel San José
Juan Goyeneche Gualberto Villarroel San José
Rodrigo Rivas Independiente
Roberto Villavicencio Independiente
Rudy Cardozo Independiente
Jonatan Cristaldo Independiente
Schneider Peña Nacional Potosí
Willian Álvarez Nacional Potosí
Diego Hoyos Nacional Potosí
Jorge Rojas Nacional Potosí
Luis Pavia Nacional Potosí
Eliaquim Mangala Oriente Petrolero
Luciano Ursino Oriente Petrolero
Leandro Otormin Oriente Petrolero
Joel Contreras Oriente Petrolero
Gonzalo Añasgo Real Potosí
Imanol Cárdenas Real Potosí
Marvin Bejarano Real Tomayapo
Ramiro Ballivián San Antonio
Adalid Terrazas San Antonio
José Briceño San Antonio
Carlos Ventura The Strongest
Gabriel Sotomayor The Strongest
Carmelo Algarañaz The Strongest
Adrián Estacio The Strongest
Yerco Vallejos Totora Real Oruro
Ángel Quiñonez Totora Real Oruro
Carlos Ribera Totora Real Oruro
Juan Carlos Montenegro Totora Real Oruro
Daniel Castellón Totora Real Oruro.
