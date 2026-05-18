¡Atención, hincha! Conozca la tabla de goleadores del fútbol boliviano

Estos son los artilleros del balompié nacional, donde un boliviano lidera la tabla.

Agencia APG

18/05/2026 13:17

Marcelo Martins y Martín Cauteruccio, delanteros de Oriente Petrolero y Bolívar. Foto: redes sociales (Facebook).
Bolivia.

Esta es la tabla de goleadores del Campeonato de la División Profesional del Fútbol Boliviano, tras jugarse tres de los ochos partidos que corresponden a la octava fecha.

CON SEIS GOLES
Marcelo Martins    Oriente Petrolero

CON CINCO GOLES 
Martín Cauteruccio    Bolívar
Willie Barbosa        Independiente

CON CUATRO GOLES
Rodderyck Perozo    ABB
Bayron Garcés        Blooming
Rafael Menacho    San Antonio
Darwin Lom        The Strongest

CON TRES GOLES
Enrique Triverio    Always Ready
Leonardo Viviani    Aurora
César Menacho        Blooming
Leonel Justiniano    Bolívar
Alex Cáceres        Gualberto Villarroel San José
Daniel Porozo         Totora Real Oruro

CON DOS GOLES
Layonel Figueroa     ABB
Juan Fajardo        ABB
Darío Torrico        Always Ready
Fernando Nava        Always Ready
Miyel Ortiz         Aurora
Rodrigo Ramallo    Aurora
Erwin Sánchez        Aurora
Anthony Vásquez    Blooming
Robson Tome        Bolívar
Lucas Chávez        Bolívar
José Sagredo        Bolívar
Dorny Romero        Bolívar
Guilder Cuellar        FC Universitario
Andrés Llano        FC Universitario
Agustín Jara        FC Universitario
Hernán Rodríguez    FC Universitario
Gustavo Peredo    Guabirá
Rafael Mollercke    Guabirá
Alan Mercado        Independiente
Andrés Torrico        Nacional Potosí
Damián Villalba        Nacional Potosí
Jeferson Rivas        Real Potosí
Leandro Corulo        Real Tomayapo
Andrés Córdoba    San Antonio
Martín Chiatti        The Strongest
Jaime Arrascaita    The Strongest
Adriel Fernández    Totora Real Oruro

CON UN GOL
José Herrera        ABB
Alejandro Chumacero    ABB
Jair Catuy        ABB
Jesús Maraude        Always Ready
Fernando Saucedo    Always Ready
Juan Godoy        Always Ready
Héctor Cuéllar        Always Ready
Denis Olivera     Aurora
Alfredo Amarilla    Aurora
Jefferson Ramos    Aurora
Moisés Villarroel     Blooming
Dany Bejarano        Blooming
Roberto Hinojoza     Blooming
Roberto Melgar        Blooming
Escleizon Freita     Bolívar
Carlos Melgar        Bolívar
Jhon Velásquez        Bolívar
Hernán Rodríguez   Bolívar
Hugo Dorrego    Bolívar
Jair Torrico        FC Universitario
José Valencia        FC Universitario
Ramiro Cristóbal   Guabirá
Ronaldo Sánchez Guabirá
Samuel Garzón        Guabirá
Denilson Fernández    Guabirá
Pablo Melgar        Guabirá
Milton Maciel        Guabirá
Nicolás Masskooni    Guabirá
Pedro Cabral        Guabirá
Santiago Pinto        Gualberto Villarroel San José
Juan Goyeneche    Gualberto Villarroel San José
Rodrigo Rivas        Independiente
Roberto Villavicencio    Independiente
Rudy Cardozo        Independiente
Jonatan Cristaldo    Independiente
Schneider Peña        Nacional Potosí
Willian Álvarez        Nacional Potosí
Diego Hoyos        Nacional Potosí
Jorge Rojas        Nacional Potosí
Luis Pavia        Nacional Potosí
Eliaquim Mangala    Oriente Petrolero
Luciano Ursino        Oriente Petrolero
Leandro Otormin    Oriente Petrolero
Joel Contreras        Oriente Petrolero
Gonzalo Añasgo     Real Potosí
Imanol Cárdenas    Real Potosí
Marvin Bejarano    Real Tomayapo
Ramiro Ballivián     San Antonio
Adalid Terrazas        San Antonio    
José Briceño        San Antonio
Carlos Ventura        The Strongest
Gabriel Sotomayor    The Strongest
Carmelo Algarañaz    The Strongest
Adrián Estacio        The Strongest
Yerco Vallejos        Totora Real Oruro
Ángel Quiñonez        Totora Real Oruro
Carlos Ribera        Totora Real Oruro
Juan Carlos Montenegro Totora Real Oruro
Daniel Castellón    Totora Real Oruro.

