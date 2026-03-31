La Paz será sede de los Juegos Bolivarianos 2029, anuncia Iván Arias

El alcalde de La Paz, Iván Arias, anunció que la ciudad fue elegida como sede de los Juegos Bolivarianos 2029, un evento deportivo regional que reunirá a varios países de Sudamérica.

Según la autoridad, la designación ya fue aprobada y solo resta la entrega oficial de la resolución por parte de la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo).

"Ya la resolución está, la entregan en pocos días y eso nos alegra", sostuvo el alcalde y recordó que la postulación fue una iniciativa del experimentado periodista deportivo Alfonso 'Toto' Arévalo y de la directora municipal de Deportes de La Paz, Carmen Pozo.

En una declaración posterior a los medios, Arias recordó que en junio del año pasado se inició el trámite para la postulación y ratificó que la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo) "ha señalado que ya no es postulante, sino La Paz es sede de los Juegos Bolivarianos" previstos para 2029.

El alcalde, cuya gestión concluirá en mayo próximo, sostuvo que "hay una tremenda tarea" que deberán realizar cuanto antes y en conjunto los gobiernos municipal, departamental y nacional para la organización de la competencia.

La Paz ya acogió los Juegos Bolivarianos en 1977 y también fueron sedes las ciudades bolivianas de Santa Cruz y Cochabamba en 1993 y en 2009 lo fue Sucre, la capital constitucional de Bolivia.

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