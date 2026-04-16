TEMAS DE HOY:
Lorgio Saucedo Plan 3000 Accidente apolo

22ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

10ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

La Paz es oficialmente sede de los Juegos Bolivarianos 2029

El alcalde confirmó que la designación fue comunicada tras una reunión del Comité Olímpico en Panamá.

Juan Marcelo Gonzáles

15/04/2026 21:19

Foto: Ciudad de La Paz
La Paz

Escuchar esta nota

El alcalde de La Paz, Iván Arias, confirmó que la ciudad fue designada oficialmente como sede de los Juegos Bolivarianos 2029, tras una reunión del Comité Olímpico realizada en Panamá.

“La Paz ya no es postulante, es sede de los Juegos Bolivarianos 2029”, anunció la autoridad, destacando la importancia de esta designación para la ciudad.

Confirmación internacional

Arias explicó que la confirmación fue realizada de manera oficial a través de una comunicación directa del organismo internacional.

“El Comité Olímpico nos ha comunicado que La Paz es sede… esto es oficial”, afirmó, señalando que en los próximos días se contará con la documentación formal.

Proyección a futuro

Arias indicó que la organización del evento será responsabilidad de las futuras autoridades, pero subrayó que este logro es un motivo de unidad.

“Esto ya no tiene color político… es una tarea para todos los paceños”, sostuvo.

Impacto para la ciudad

La designación de La Paz como sede de los Juegos Bolivarianos 2029 representa una oportunidad para impulsar el desarrollo urbano, el turismo y la infraestructura deportiva.

“Que viva La Paz por ser sede de los Juegos Bolivarianos”, concluyó Arias, celebrando la noticia.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:55

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:55

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD