La Paz es oficialmente sede de los Juegos Bolivarianos 2029

El alcalde de La Paz, Iván Arias, confirmó que la ciudad fue designada oficialmente como sede de los Juegos Bolivarianos 2029, tras una reunión del Comité Olímpico realizada en Panamá.

“La Paz ya no es postulante, es sede de los Juegos Bolivarianos 2029”, anunció la autoridad, destacando la importancia de esta designación para la ciudad.

Confirmación internacional

Arias explicó que la confirmación fue realizada de manera oficial a través de una comunicación directa del organismo internacional.

“El Comité Olímpico nos ha comunicado que La Paz es sede… esto es oficial”, afirmó, señalando que en los próximos días se contará con la documentación formal.

Proyección a futuro

Arias indicó que la organización del evento será responsabilidad de las futuras autoridades, pero subrayó que este logro es un motivo de unidad.

“Esto ya no tiene color político… es una tarea para todos los paceños”, sostuvo.

Impacto para la ciudad

La designación de La Paz como sede de los Juegos Bolivarianos 2029 representa una oportunidad para impulsar el desarrollo urbano, el turismo y la infraestructura deportiva.

“Que viva La Paz por ser sede de los Juegos Bolivarianos”, concluyó Arias, celebrando la noticia.

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