“Intentó frenar el camión”: Accidente en Alto Chijini deja cuatro personas heridas; tres son menores

Un grave accidente de tránsito se registró en la avenida 9 de Abril, en Alto Chijini, donde un camión que descendía desde la ciudad de El Alto hacia La Paz atropelló a varias personas que se encontraban en la acera.

El hecho ocurrió en una zona escolar y en horario de salida de estudiantes, lo que incrementó el riesgo para los transeúntes.

Intento de frenar el vehículo

El director departamental de Bomberos, coronel Javier Morales, informó que el conductor habría perdido el control del motorizado y, en un intento por detenerlo, decidió impactar contra una vivienda.

“Lo único que atinó esta persona fue tratar de frenar el vehículo con una casa particular”, explicó la autoridad.

Sin embargo, en su trayecto, el camión terminó embistiendo a personas que esperaban cruzar la vía.

Cuatro personas heridas

Producto del impacto, cuatro personas resultaron heridas, tres de sexo femenino y un menor de aproximadamente 6 años.

Las edades de las víctimas fluctúan entre 6, 12, 15 y 35 años, quienes fueron auxiliadas por personal de emergencia.

“Las mujeres están policontusas y se descarta una posible fractura en la persona mayor”, señaló Morales.

Evacuación y atención médica

Los heridos fueron trasladados a la Clínica del Sur, donde reciben atención médica. Asimismo, el ayudante del conductor también fue evacuado tras presentar cefaleas y pérdida momentánea de conocimiento.

Montón de arena detuvo el camión

Bomberos destacó que un promontorio de arena en el lugar ayudó a contener el avance del camión, evitando consecuencias más graves.

“Ha servido como una especie de contención, de lo contrario las consecuencias hubieran sido mayores”, afirmó la autoridad.

Daños materiales y riesgo en la zona

El accidente también dejó daños materiales en una vivienda, contra la cual impactó el vehículo para detener su trayectoria.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran que varias personas lograron apartarse segundos antes del impacto, evitando que el número de víctimas sea mayor.

Situación del conductor

El conductor fue encontrado consciente y estable, aunque con signos de alteración, y fue trasladado en calidad de arrestado para ser puesto a disposición de Tránsito.

Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas del accidente y establecer responsabilidades.

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