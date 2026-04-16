Bomberos alertan por seguidilla de accidentes y apuntan a falta de mantenimiento vehicular

El director departamental de la Unidad de Bomberos, coronel Javier Morales, expresó su preocupación por la seguidilla de accidentes de tránsito registrados en los últimos días tanto en La Paz, El Alto y provincias como Apolo, señalando que esta situación no es habitual y está generando alarma en las unidades de emergencia.

“Nos está llamando la atención la seguidilla de los hechos… no es muy usual que ocurra esto”, afirmó la autoridad, al referirse al incremento de intervenciones que han debido atender en distintas zonas.

Falta de prevención

Morales señaló que muchos de estos accidentes están relacionados con la falta de mantenimiento adecuado de los vehículos, especialmente en una ciudad como La Paz, donde la topografía presenta pendientes pronunciadas.

“Se debe hacer un mantenimiento preventivo y correctivo… eso ayudaría a evitar muchos accidentes”, explicó, enfatizando la necesidad de generar mayor conciencia en los conductores.

Errores al conducir

El jefe policial también advirtió sobre prácticas incorrectas al momento de conducir, como descender en pendiente en neutro, lo que provoca el sobrecalentamiento de frenos y posibles fallas.

“Los frenos pueden reventar, calentar y dejar de funcionar en el momento del hecho”, sostuvo.

Intervención en accidente

Respecto al reciente accidente en la avenida 9 de Abril, en Alto Chijini, Morales detalló que el personal de Bomberos acudió de inmediato tras ser alertado sobre la presencia de heridos, incluyendo menores de edad.

“Se destacó más ambulancias al conocer que había niños… se atendió a cuatro personas, tres mujeres y un menor de seis años”, informó.

Llamado a la responsabilidad

La autoridad reiteró que la principal tarea de Bomberos es salvar vidas, pero insistió en que la prevención es clave para evitar tragedias.

“Si tuviéramos esas previsiones, se evitarían muchos accidentes”, concluyó.

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