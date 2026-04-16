Vehículo se vuelca en la avenida Kantutani y conductor atribuye el hecho a falla mecánica

Un nuevo accidente de tránsito se registró en la avenida Kantutani, en la ciudad de La Paz, donde un vehículo terminó volcado en el carril de bajada, generando alarma entre conductores y transeúntes del sector.

El hecho se suma a una serie de siniestros recientes en la ciudad, en zonas de alta pendiente.

Versión del conductor

El conductor del motorizado explicó que el accidente habría sido provocado por una falla en el sistema de dirección, lo que le hizo perder el control del vehículo en plena curva.

“Ha sido la dirección… parece que se rompió en la curva”, señaló.

Asimismo, relató que sintió un comportamiento extraño en el vehículo segundos antes del vuelco.

“Percibí como si me jalase la cola… pero el volante seguía en una dirección”, explicó.

Vehículo dio vuelco

Según el testimonio, el motorizado llegó a dar una vuelta de campana, quedando volcado sobre la vía.

El conductor logró salir por sus propios medios del vehículo tras el accidente.

Sin heridos

Pese a la magnitud del hecho, el conductor indicó que no presenta lesiones de gravedad.

“Creo que no tengo lesiones por el momento”, manifestó.

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