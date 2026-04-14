Atropellan a un hombre en la zona del Cementerio General; el conductor fue arrestado

Un hecho de tránsito tipo atropello a peatón se registró en la zona del Cementerio General, dejando a un hombre de entre 35 a 45 años herido.

El accidente fue protagonizado por un vehículo tipo taxi, según el informe de Tránsito.

Víctima en observación

El peatón fue auxiliado y trasladado al Hospital Arcoíris, donde permanece en emergencias bajo observación, a la espera de un diagnóstico médico.

Conductor arrestado

El conductor del motorizado fue aprehendido de manera preventiva mientras se desarrollan las investigaciones.

“Está en calidad de arrestado y será remitido a las instancias correspondientes”, informó el investigador técnico de Tránsito.

Falta de señalización en la zona

En el lugar del accidente, las autoridades identificaron la ausencia de señalización vial, lo que habría contribuido al hecho.

Se evidenció que no existen semáforos, pasos de cebra ni rompemuelles, elementos clave para la seguridad de peatones.

Vecinos denuncian constantes accidentes

Testigos y vecinos del sector aseguraron que este tipo de incidentes son frecuentes debido a la falta de control.

“Hace falta semáforo, siempre hay accidentes en este lugar”, señaló un vecino.

También cuestionaron la demora en la atención de emergencias tras el hecho.

Piden medidas urgentes

Los habitantes del sector exigen a las autoridades la instalación de señalización adecuada para evitar nuevos accidentes.

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