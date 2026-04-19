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Policial

Fatal accidente en la ruta La Paz–Yolosita deja víctimas tras choque entre un minibus y camión

El hecho ocurrió cerca del Túnel San Rafael la tarde de este domingo en la carretera a los Yungas.

Juan Marcelo Gonzáles

19/04/2026 19:34

La Paz

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La tarde de este domingo se suscitó un fatal accidente en la carretera a Los Yungas, cuando un minibus y un camión chocaron de manera violenta cerca del Túnel San Rafael, en el tramo carretero La Paz–Yolosita.

Accidente

Detalles

El hecho involucró a una vagoneta tipo surubí que colisionó contra un camión que transportaba frutas, generando un impacto de gran magnitud.

De manera preliminar, se reportan víctimas fatales, mientras que se aguarda un informe oficial para conocer el número exacto de afectados.

Las autoridades ya se encuentran en el lugar para realizar el levantamiento legal y establecer las causas del accidente.

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