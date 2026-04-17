Dan a conocer el reporte médico de las víctimas del accidente en la calle Tumusla

Un hecho de tránsito se registró en la calle Tumusla, en pleno centro de la ciudad de La Paz, una zona caracterizada por su intensa actividad comercial y alta circulación peatonal.

Un vehículo particular embistió a dos personas, dejando como saldo una mujer comerciante y un varón heridos, quienes fueron evacuados de emergencia a un centro hospitalario.

Traslado y atención médica

Ambas víctimas fueron trasladadas por personal de auxilio hasta el Hospital Cotahuma, donde reciben atención médica especializada.

La doctora Adriana Escobar informó que los pacientes ingresaron con múltiples lesiones producto del impacto.

“Han sido evacuadas dos personas, una de sexo masculino de 34 años y una de sexo femenino de 37 años, ambas con diagnóstico de politraumatismos”, señaló.

Estado de salud

La paciente de sexo femenino presenta lesiones de mayor gravedad, incluyendo fractura escapular izquierda y fractura en la rama superior del pubis, por lo que permanece bajo estricta observación médica.

“Ambos están estables y conscientes, pero su diagnóstico es reservado”, explicó la profesional médico

Posible intervención quirúrgica

El personal médico indicó que se realizarán estudios complementarios para determinar si alguno de los pacientes requerirá una cirugía de emergencia.

“Se están solicitando estudios especializados para definir si necesitan intervención quirúrgica”, añadió Escobar.

Investigación en curso

De acuerdo con testigos, el conductor del vehículo presuntamente se encontraba en estado de ebriedad al momento del hecho, aunque este extremo deberá ser confirmado por las autoridades.

La Policía y la unidad de Tránsito ya iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del accidente y establecer responsabilidades.

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