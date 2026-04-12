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La Paz: fatal accidente en Achacachi deja una persona fallecida tras colisión frontal

El hecho de tránsito involucró a una motocicleta y otro vehículo; la Policía inició las investigaciones para determinar responsabilidades.

Juan Marcelo Gonzáles

12/04/2026 11:10

Fatal accidente en Achacachi deja una persona fallecida tras colisión. Foto: imagen referencial.
La Paz

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El hecho de tránsito involucró a una motocicleta y otro vehículo; la Policía inició las investigaciones para determinar responsabilidades.

Un hecho de tránsito con consecuencias fatales se registró la tarde del sábado en el municipio de Achacachi, donde una motocicleta colisionó de manera frontal contra otro vehículo.

Producto del impacto, una persona de sexo masculino perdió la vida, generando consternación en la zona.

Las circunstancias exactas del accidente aún están siendo investigadas.

La Policía, a través de la unidad de accidentes de tránsito, inició las investigaciones correspondientes para establecer las causas del hecho y determinar la responsabilidad de los conductores involucrados.

Las autoridades indicaron que en las próximas horas se contará con un informe más detallado sobre este caso.

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