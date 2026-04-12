TEMAS DE HOY:
Balacera en Santa Cruz ACCIDENTE Operativo antidrogas

26ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Santa Cruz: bomberos sufren graves quemaduras tras explosión de una garrafa en un domicilio y requieren ayuda

Un incendio doméstico terminó en tragedia cuando una garrafa explotó durante la intervención. Cinco bomberos de la Policía resultaron con quemaduras de distinta gravedad y permanecen internados bajo observación.

Ximena Rodriguez

12/04/2026 10:22

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Una respuesta de emergencia ante un incendio doméstico en Santa Cruz, terminó en tragedia luego de que una garrafa explotara, dejando a cinco bomberos de la Policía con heridas de diversa gravedad. Actualmente, los efectivos se encuentran internados en una clínica bajo observación constante mientras se aguarda un informe médico oficial que detalle su evolución.

"Están ahora en emergencia; mi esposo tuvo quemaduras en los ojos y manos porque no tienen el equipamiento adecuado al 100%", denunció la esposa de una de las víctimas.

Ante la complejidad de las quemaduras de primer, segundo y tercer grado, los familiares han pedido ayuda a la población para costear los insumos médicos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Paw patrol

10:30

The thundermans

11:00

Bob esponja

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

12:25

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Paw patrol

10:30

The thundermans

11:00

Bob esponja

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

12:25

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD