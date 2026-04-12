Una respuesta de emergencia ante un incendio doméstico en Santa Cruz, terminó en tragedia luego de que una garrafa explotara, dejando a cinco bomberos de la Policía con heridas de diversa gravedad. Actualmente, los efectivos se encuentran internados en una clínica bajo observación constante mientras se aguarda un informe médico oficial que detalle su evolución.

"Están ahora en emergencia; mi esposo tuvo quemaduras en los ojos y manos porque no tienen el equipamiento adecuado al 100%", denunció la esposa de una de las víctimas.

Ante la complejidad de las quemaduras de primer, segundo y tercer grado, los familiares han pedido ayuda a la población para costear los insumos médicos.

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