Accidente en Colomi: heridos presentan fracturas y uno será operado, según informes

El accidente múltiple registrado en Colomi, en la carretera que une Cochabamba con Santa Cruz, dejó varios heridos que continúan recibiendo atención médica en distintos centros de salud.

Tras el impacto, las víctimas fueron auxiliadas por conductores y pobladores de la zona, quienes colaboraron en su traslado inicial antes de la llegada de equipos de emergencia.

Estado de los heridos

Uno de los casos más delicados es el de un conductor de 51 años, quien fue ingresado a la clínica Arévalo en Sacaba con un cuadro de politraumatismo.

El reporte médico señala que presenta:

Fracturas costales

Lesiones faciales

Fractura desplazada de fémur

El paciente se encuentra estable, aunque su condición requiere una intervención quirúrgica, por lo que será sometido a cirugía en las próximas horas.

Atención médica y traslado

Otros heridos fueron derivados a diferentes centros de salud, donde permanecen bajo evaluación médica. Personal paramédico y de Bomberos participó en las labores de rescate y evacuación.

Familiares de los afectados ya se encuentran acompañando a los pacientes, mientras se mantiene el seguimiento a su evolución.

Investigación en curso

El hecho es investigado por Tránsito y la Policía Caminera, que buscan establecer las causas del accidente.

Mientras tanto, las autoridades mantienen el monitoreo de los heridos y no descartan nuevas actualizaciones sobre su estado de salud.

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