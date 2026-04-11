Desalojan a “los topos” de canales de drenaje tras denuncias de delincuencia en la Av. Piraí, cuarto anillo

En un operativo conjunto, efectivos de la Policía y la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra intervinieron la zona del cuarto anillo, entre la Radial 16 y la avenida Piraí, con el objetivo de recuperar espacios tomados por antisociales que generaban inseguridad en el sector.

Durante la intervención, varias personas fueron arrestadas y trasladadas a dependencias policiales, mientras que los lugares improvisados donde pernoctaban fueron destruidos. Según las autoridades, estos espacios eran utilizados como refugios desde donde se planificaban y ejecutaban asaltos contra los vecinos.

El subalcalde del Distrito Municipal 4, Ruben Rocha, explicó que la acción responde a las constantes denuncias de los habitantes de los barrios Villa Fátima y Las Palmas, quienes manifestaron sentirse sobrepasados por la delincuencia en la zona.

“Se han sentido rebasadas por la delincuencia en este lugar del cuarto anillo, desde la Radial 16 hasta la avenida Piraí. Hemos tomado la iniciativa de trabajar por la seguridad ciudadana, retirando a los malvivientes de los canales con apoyo de la Policía”, señaló la autoridad.

Durante el operativo, se evidenció que los antisociales habían acondicionado los canales como espacios habitables. En el lugar se encontraron armas blancas, utensilios de cocina, carpas y otros objetos que evidencian que vivían de manera permanente en el sector.

“Se han encontrado cuchillos y armas blancas que utilizaban para cometer asaltos. Incluso cocinaban en el lugar, prácticamente habían hecho su hogar”, agregó Rocha.

Asimismo, indicó que la intervención incluyó la destrucción de estos asentamientos para evitar que los ocupantes regresen y continúen operando en la zona.

Los arrestados fueron trasladados a comisarías cercanas, entre ellas la de Alto San Pedro y la Radial 15, donde permanecen bajo custodia policial.

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