Natalia Alcázar cierra la noche con una presentación que no logra convencer al jurado

La última presentación de la noche en La Gran Batalla – Duelo de Voces estuvo a cargo de Natalia Alcázar, quien llegó con actitud y energía al escenario, pero no logró cumplir las expectativas del jurado.

La integrante del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo interpretó “Soltera” de Shakira, una apuesta en ritmo funky pop retro con la que buscaba cerrar la gala con fuerza.

Una apuesta que no convenció

A pesar de la energía y el intento por sumar baile a la presentación, los jueces coincidieron en que la actuación estuvo lejos de su mejor nivel.

El jurado Diego Ríos fue directo:

“No estuvo bien. Hubo errores en la colocación de la voz y se notó mucha inseguridad”, señaló, destacando que la participante ha mostrado mejores versiones anteriormente.

Falta de conexión y técnica

Para Alenir Echeverría, uno de los puntos más débiles fue la falta de emoción:

“No me llegó la canción. Entró insegura y hubo desafinación en gran parte de la interpretación”, afirmó.

En la misma línea, Tito Larenti observó que Natalia estuvo agitada durante la presentación:

“No era una canción para que te complique tanto, pero te vi incómoda y no estuviste bien en toda la canción”, indicó.

Por su parte, Marco Veizaga apuntó a la desconcentración:

“No te sentiste cómoda, incluso al bailar se notaba que estabas desconectada”, sostuvo.

Puntaje y autocrítica

Tras las devoluciones, Natalia obtuvo un puntaje parcial de 4.3, una calificación que la deja en una posición incierta dentro de la competencia.

La participante reconoció que intentó incorporar baile para potenciar su show, aunque admitió que no logró el resultado esperado.

Una noche de alto riesgo

Con críticas duras y puntajes ajustados, la noche femenina cerró con más dudas que certezas.

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