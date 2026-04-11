Nickole no convence y cae en riesgo tras dura crítica del jurado

La tensión se apoderó del escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces con la presentación de Nickole Vargas, la segunda voz femenina de la noche.

La integrante del equipo de Vanessa Añez y Carlos Pérez interpretó “Échame la culpa” de Luis Fonsi, en una actuación que no logró conectar con el jurado.

Una presentación cuesta arriba

Desde los primeros segundos, los jueces coincidieron en que la interpretación estuvo marcada por problemas de afinación, lo que afectó el desarrollo completo de la canción.

El jurado Tito Larenti fue especialmente contundente:

“Desde que arrancaste estuviste mal y no lograste recuperarte. Hoy fue la peor presentación que he escuchado”, afirmó, reconociendo que la participante atraviesa un momento complicado.

Observaciones técnicas

Por su parte, Diego Ríos señaló que Nickole estuvo fuera de tono en varios pasajes:

“Tu voz tiene potencial, pero el oído te está fallando y eso hay que corregir”, explicó.

En la misma línea, Marco Veizaga observó dificultades para seguir la pista musical:

“No te sentiste cómoda, estabas adelantada y atrasada en distintos momentos”, indicó.

Mientras tanto, Alenir Echeverría expresó su sorpresa por el bajo rendimiento:

“Vienes de una presentación espectacular y hoy no lograste sostenerlo”, cuestionó.

El respaldo del equipo

Tras la devolución, la coach Vanessa Añez intentó explicar lo ocurrido durante los ensayos y aseguró que continuarán trabajando para corregir los errores señalados.

Puntaje que preocupa

El momento más tenso llegó con la calificación: 3.7 puntos, una de las más bajas de la noche, que deja a Nickole en una posición comprometida de cara a la gala de eliminación.

Una noche difícil

Entre nervios, errores y fuertes devoluciones, Nickole vivió una de sus presentaciones más complicadas.

Mira la programación en Red Uno Play