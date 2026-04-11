Mikaela Malky abre la noche femenina del Duelo de Voces con una presentación llena de emoción

Arrancó la última noche de competencia de la semana en La Gran Batalla – Duelo de Voces, y el talento femenino se hizo sentir desde el primer momento.

La encargada de abrir el escenario fue Mikaela Malky, del equipo de Juanpi Ojeda y Lilibeth Temo, quien apostó por el pop rock con la interpretación de “Sin querer” de Flor Álvarez.

Una presentación que dejó sensaciones

La actuación de Mikaela fue bien recibida por el jurado, que destacó su evolución y propuesta artística, aunque coincidió en que aún hay aspectos por mejorar.

El jurado Diego Ríos valoró la fusión de voces en la interpretación:

“Me gusta que esté fusionando, que tenga colores. Vamos por buen camino”, señaló, aunque apuntó que los bajos deben fortalecerse.

Por su parte, Alenir Echeverría aseguró que la presentación la dejó impactada, pero recomendó trabajar en las notas graves para lograr mayor equilibrio.

Creatividad y trabajo en equipo

El jurado Tito Larenti destacó la propuesta musical del equipo:

“Es un trabajo creativo, este es el camino. El equipo sabe entenderse”, afirmó, insistiendo también en mejorar los registros bajos.

Mientras tanto, Marco Veizaga elogió la intensidad vocal de la participante, aunque coincidió en que faltó mayor fuerza en momentos clave de la interpretación.

Un puntaje que deja dudas

Tras las devoluciones, Mikaela obtuvo un puntaje parcial de 5.3, una calificación moderada que, si bien no la posiciona entre las más altas, podría mantenerla fuera de la zona de riesgo.

Con la mirada en lo que viene

Al finalizar, tanto Mikaela como su equipo agradecieron las observaciones del jurado y aseguraron que seguirán trabajando para mejorar en las próximas presentaciones.

Una noche que recién comienza

Con una apertura sólida y llena de emoción, la noche de chicas promete más talento, más tensión… y decisiones que pueden cambiarlo todo.

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