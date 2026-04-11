Delincuente es captado robando equipos valuados en Bs. 9.000

En la Avenida Cumavi, de la capital cruceña, se registró un atraco al interior de un depósito de bolsas, donde un sujeto fue captado por cámaras de vigilancia mientras sustraía equipos electrónicos. El individuo, que portaba gorra y mochila, logró llevarse un televisor plasma y otros dispositivos en un robo valuado aproximadamente en Bs. 9.000.

El modus operandi detectado

Según declaraciones del propietario del negocio, el delincuente no actuó de forma improvisada, ya que existen indicios de que la zona fue vigilada días antes del incidente. Afirmó que “parece que ya lo tenían todo estudiado porque ha entrado directo a la computadora, la tele y su caja; entró tranquilamente y no le importaron las cámaras”.

El afectado relató que los delincuentes intentaron forzar el ingreso el viernes sin éxito, para finalmente concretar el ilícito durante la madrugada del sábado. “Hemos entregado la información a las autoridades y esperamos resultados pronto, ya que se llevaron una computadora, televisor y un cargador”, señaló la víctima del robo.

Este suceso ha encendido las alarmas entre los residentes de la zona, quienes denuncian un incremento de personas sospechosas merodeando las viviendas. El propietario concluyó con preocupación: “Estamos preocupados porque por la zona están merodeando muchos malvivientes, todos los vecinos están en alerta por esta situación”.

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