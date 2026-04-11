Red Uno denuncia uso indebido de su imagen para difundir noticias falsas

Como Red Uno de Bolivia, queremos alertar a toda nuestra comunidad digital sobre la existencia de una cuenta en TikTok que está utilizando de manera ilícita nuestro nombre e imagen corporativa.

Aclaramos enfáticamente que este perfil no nos pertenece y que el material ahí difundido no cuenta con nuestro aval; por ello, denunciamos públicamente el uso fraudulento de nuestra marca para propagar información falsa y engañar a los usuarios de esta plataforma.

Rechazamos cualquier intento de manipulación que busque aprovecharse de la credibilidad que hemos construido con nuestro público.

Hemos detectado que este perfil utiliza nuestra línea gráfica para dar una apariencia de legitimidad a contenidos que son totalmente ajenos a nuestra línea editorial, por lo que instamos a la población a no dejarse engañar por estas publicaciones que solo buscan generar confusión y desinformación en el entorno digital.

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