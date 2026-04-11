Se acaba el plazo: YPFB refuerza atención para registro de reclamos por gasolina desestabilizada

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) advirtió que se acerca la fecha límite para que los usuarios presenten reclamos por casos de gasolina desestabilizada, en medio de una creciente demanda de información.

Según el reporte oficial, el registro de solicitudes a través de WhatsApp estará habilitado hasta el 15 de abril, mientras que la atención en ventanillas para casos especiales se extenderá hasta el 30 de abril.

Refuerzan atención ante alta demanda

Ante la proximidad de los plazos, YPFB reforzó su Call Center 50850088 con ocho profesionales, con el objetivo de atender consultas sobre el estado de los trámites de compensación.

Además, los usuarios deben realizar su registro en el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC) mediante la línea de WhatsApp 72150600.

Más de 10 millones en compensaciones

La estatal informó que hasta la fecha se han entregado más de 10,8 millones de bolivianos en compensaciones a propietarios de vehículos afectados.

Estos pagos corresponden tanto a depósitos en cuentas bancarias como a cobros en ventanilla a través del Banco Unión.

Casi 6 mil vehículos beneficiados

De acuerdo con los datos del SREC, un total de 5.925 motorizados ya fueron alcanzados por este proceso de compensación.

YPFB indicó que continúa la revisión de casos pendientes para garantizar que cada solicitud sea atendida bajo criterios técnicos.

Recomiendan no esperar hasta último momento

La estatal petrolera recomendó a la población no esperar hasta el último día para presentar sus reclamos, debido a la alta demanda registrada en los últimos días.

Asimismo, habilitó un espacio en su portal web para informar de manera permanente sobre el avance de las compensaciones, en el marco de la transparencia del proceso.

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