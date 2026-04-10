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Economía

Suman más de Bs 10,8 millones las compensaciones por gasolina en el país

YPFB reforzó su atención al cliente ante el incremento de consultas por compensaciones de gasolina desestabilizada y recordó que el plazo para presentar reclamos vence el 15 de abril.

Miguel Ángel Roca Villamontes

10/04/2026 16:08

YPFB reforzó su unidad de atención al cliente

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Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reforzó su Call Center de atención al cliente (50850088) con ocho profesionales adicionales, ante la creciente demanda de consultas sobre el estado de trámites de compensación por gasolina desestabilizada.

La estatal recordó que los afectados por la calidad de los combustibles tienen hasta el 15 de abril para presentar sus reclamos mediante el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), a través de la línea de WhatsApp 72150600.

Asimismo, informó que la atención de casos especiales en ventanillas se extenderá hasta el 30 de abril.

Más de Bs 10,8 millones en compensaciones

De acuerdo con datos del SREC, hasta este viernes las compensaciones entregadas a propietarios de vehículos afectados superan los Bs 10,8 millones.

Este monto incluye tanto pagos depositados en cuentas como desembolsos realizados en ventanilla a través del Banco Unión.

En cuanto al alcance de estas compensaciones, YPFB reportó que un total de 5.925 vehículos ya fueron beneficiados.

La estatal señaló que continúa con la revisión de los casos pendientes, con el objetivo de garantizar que cada solicitud sea atendida bajo criterios técnicos y de transparencia para una compensación justa.

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