El petróleo se dispara: Brent sube más del 2 % en medio de tensión y negociaciones

El petróleo Brent para entrega en junio amplía este viernes sus ganancias y supera el 2 % en el mercado de futuros de Londres, impulsado por las tensiones en Oriente Medio y la expectativa por las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, previstas para este fin de semana.

A las 11:00 horas, el barril de Brent sube un 2,26 %, hasta 98,21 dólares, mientras que el WTI estadounidense avanza un 2,52 %, alcanzando los 100,34 dólares antes de la apertura oficial en Estados Unidos.

El mercado energético sigue de cerca la situación en la región, donde persisten las tensiones que amenazan un alto el fuego de dos semanas acordado recientemente entre Estados Unidos e Israel.

A esto se suman las restricciones en el estrecho de Ormuz, un punto clave para el tránsito global de crudo, que mantienen en alerta a los inversores.

Negociaciones condicionadas

Las conversaciones entre Washington y Teherán, previstas inicialmente para comenzar este sábado en Pakistán —país mediador—, están sujetas a condiciones.

El Gobierno iraní indicó que el inicio del diálogo depende de que el alto el fuego se extienda también al Líbano, escenario de recientes ataques israelíes.

"La celebración de conversaciones para poner fin a la guerra depende del cumplimiento por parte de Estados Unidos de los compromisos de alto el fuego en todos los frentes, especialmente en el Líbano", señaló el portavoz de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, según la agencia Tasnim.

Impacto en la industria petrolera

En paralelo, la petrolera francesa TotalEnergies anunció el cierre temporal de la refinería SATORP en Arabia Saudí, que opera junto a la estatal Aramco.

La decisión responde a los daños sufridos por la instalación tras los ataques registrados esta semana, lo que añade presión a la oferta global de crudo.

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