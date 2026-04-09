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Nacional

Apagón analógico durará 6 horas: Esto debes hacer

La Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) coordina una interrupción de seis horas para evaluar la calidad de la señal.

Ximena Rodriguez

09/04/2026 18:44

Foto: Freepik.
Bolivia

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La Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) ha programado el tercer simulacro del apagón analógico para este próximo 30 de abril en las principales ciudades del país. Esta medida representa un hito fundamental en el camino hacia la implementación definitiva de la Televisión Digital Abierta (TDA).

Detalles del operativo técnico

La interrupción de las señales convencionales tendrá una duración de seis horas continuas, iniciando a las 08:00 y concluyendo a las 14:00. El despliegue afectará específicamente a las ciudades que integran el eje troncal y sus zonas aledañas:

  • La Paz y El Alto: Incluyendo Viacha y Laja.
  • Cochabamba: Con énfasis en la zona de Vinto.
  • Santa Cruz: Abarcando también Warnes y El Torno.

Preparación para el usuario

Si su pantalla pierde la imagen durante este horario, es imperativo no desesperarse, ya que se trata de una prueba técnica controlada. Este es el momento ideal para que los ciudadanos verifiquen si sus televisores cuentan con el sintonizador digital integrado o si requieren de un equipo externo.

Beneficios de la evolución tecnológica

La transición a la TDA garantiza que la televisión evolucione para ofrecer una mejor experiencia con mayor resolución de imagen y sonido superior. El acceso a esta tecnología se mantiene como un servicio gratuito, reafirmando el compromiso estatal con la conectividad inclusiva para toda la población.

Requisitos de conexión

Para aquellos dispositivos antiguos que no sean compatibles, los decodificadores se presentan como la solución universal para mantener el vínculo con la programación local. Se recomienda a los usuarios informarse con anticipación para asegurar una transición fluida y evitar cualquier inconveniente durante el cambio definitivo de señal.

Mira la programación en Red Uno Play

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