Así cierra la cotización del dólar este jueves 9 abril en Bolivia

La cotización del dólar en el mercado informal o "paralelo" cerró la jornada de este jueves 9 de abril con una tendencia al alza, consolidándose por encima de los Bs 9,30 en los principales portales de monitoreo. De forma simultánea, el Banco Central de Bolivia (BCB) reportó un incremento sustancial en sus valores operativos para el sistema financiero nacional.

Comportamiento en el mercado paralelo

De acuerdo con los reportes de los portales especializados, la divisa estadounidense mostró un movimiento ascendente sostenido durante las últimas 12 horas.

El portal Dolarboliviahoy.com inició el día con una cotización de Bs 9,29 para la compra y Bs 9,25 para la venta; sin embargo, tras un ajuste al mediodía, finalizó la tarde en Bs 9,31 para la compra y Bs 9,29 para la venta.

Por su parte, Bolivianblue.net registró un cierre similar, situando la divisa en Bs 9,32 para la compra y Bs 9,29 para la venta, reflejando una presión al alza respecto a los niveles de apertura de las 6:00 de la mañana, cuando se cotizaba en Bs 9,28 y Bs 9,25 respectivamente.

Ajuste en la Cotización Oficial del BCB

El ente emisor también registró movimientos significativos en sus valores referenciales operativos para las entidades financieras del país. Tras una jornada previa donde los valores se mantenían en niveles más bajos, el BCB actualizó sus cifras con un incremento notable.

Para este jueves, la compra oficial se situó en Bs 9,41 (frente a los Bs 9,01 registrados ayer), mientras que la venta oficial se estableció en Bs 9,61, marcando un salto importante respecto a los Bs 9,20 de la jornada anterior.

Este ajuste de 41 centavos en el tipo de venta oficial del Banco Central refleja una actualización en los parámetros operativos del sistema bancario. Mientras tanto, en las calles y portales digitales, la brecha cambiaria y la volatilidad horaria mantienen en alerta a los importadores y comerciantes, quienes han visto cómo la moneda estadounidense ha ganado terreno de manera progresiva a lo largo de este jueves.

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