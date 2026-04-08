Así cierra la cotización del dólar este miércoles 8 abril en Bolivia

La jornada cambiaria en Bolivia concluyó este miércoles 8 de abril con una tendencia marcada hacia la estabilidad en niveles altos dentro del mercado informal, mientras que el Banco Central de Bolivia (BCB) ajustó levemente al alza sus valores referenciales.

Comportamiento en el mercado paralelo

A lo largo de este miércoles, el precio de la divisa estadounidense mostró ligeras variaciones, logrando estabilizarse hacia el final de la tarde tras un inicio de jornada más agresivo. Según los principales portales de monitoreo, el comportamiento fue el siguiente:

Dolarboliviahoy.com: La moneda inició el día con una cotización de Bs 9.30 para la compra, pero tras un ajuste al mediodía, cerró la jornada en Bs 9.26 para la compra y Bs 9.25 para la venta.

Dolarboliviahoy.com

Bolivianblue.net: Este portal reportó un cierre similar, situando la divisa en Bs 9.27 para la compra y Bs 9.24 para la venta, manteniendo la tendencia que se venía observando desde la media jornada.

Bolivianblue.net

Cotización Oficial del Banco Central (BCB)

El ente emisor también registró movimientos en sus valores referenciales operativos para las entidades financieras del país. Para este miércoles, la compra oficial se situó en Bs 9.01, subiendo un centavo respecto a los Bs 9.00 de ayer. De igual forma, la venta oficial se estableció en Bs 9.20, superando los Bs 9.19 de la jornada anterior.

Reporte del BCB.

La brecha entre el mercado oficial y el paralelo se mantiene vigente, con una diferencia que oscila entre los 5 y 7 centavos por dólar, dependiendo del portal de referencia y la ciudad de transacción.

La jornada cierra con una percepción de relativa calma tras la volatilidad matutina, aunque el mercado permanece atento a la evolución de estas cifras en una semana marcada por la constante demanda de la moneda extranjera.

Mira la programación en Red Uno Play