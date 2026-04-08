Desde Santa Cruz de la Sierra, el presidente Rodrigo Paz lanzó un mensaje de apertura y unidad, al anunciar que su Gobierno sostendrá reuniones con diversos sectores productivos y trabajará con todas las autoridades electas del país, sin distinción política.

“El gobierno quiere estar con todos los sectores porque entiende que a través del diálogo se puede establecer políticas públicas”, afirmó.

Reuniones con sectores clave de la economía

El mandatario adelantó encuentros con gremiales, cuentapropistas y artesanos, destacando el peso de la economía informal en Bolivia.

“También más tarde estaremos con gremiales, cuentapropistas, artesanos, con aquellos que son parte de esa Bolivia que hoy día la llaman de la informalidad al 85%”.

En ese marco, aseguró que el objetivo es construir soluciones concretas a través de normas y políticas públicas orientadas a fortalecer la producción.

“Un gobierno que extiende la mano”

Paz enfatizó que su gestión busca marcar un cambio en la relación con las regiones, especialmente con Santa Cruz.

“Se acabaron 20 años donde el gobierno no los atendía. Ahora tienen un gobierno que les extiende la mano para poder crecer conjuntamente”.

Además, subrayó que el crecimiento no será aislado, sino articulado entre todos los departamentos.

“Este gobierno ve en Santa Cruz y en todos los departamentos la oportunidad de crecer”.

Trabajo con todas las autoridades electas

Uno de los puntos centrales de su discurso fue el compromiso de coordinación con las autoridades elegidas por la ciudadanía.

“Las decisiones que toma el pueblo (…) son con esas autoridades que el gobierno nacional va a trabajar”.

Y fue enfático:

“Vamos a trabajar. La ideología no le dio ningún rédito a Bolivia. Este país no es de izquierda ni de derecha”.

El presidente remarcó que el enfoque estará puesto en resultados concretos para la población.

Producción como eje del futuro

Paz planteó que el camino para el desarrollo pasa por la economía real:

“Ahora se trata de invertir, producir, tener la capacidad de crecer para volver a invertir, producir y crecer”.

En esa línea, también destacó la importancia de fortalecer relaciones internacionales, especialmente con países vecinos como Brasil, clave por su cercanía geográfica y potencial comercial.

Un mensaje claro: unidad para crecer

El discurso del presidente dejó una señal política directa: priorizar el diálogo, dejar de lado divisiones ideológicas y apostar por la producción como motor del país.

En un contexto de desafíos económicos, la apuesta del Gobierno apunta a construir acuerdos amplios para impulsar el crecimiento y generar nuevas oportunidades para los bolivianos.

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