Cochabamba recibirá a líderes empresariales de 23 países en foro iberoamericano

La ciudad de Cochabamba será sede del Foro Empresarial Iberoamericano, que reunirá a líderes empresariales y autoridades de 23 países con el objetivo de generar oportunidades de inversión, innovación e integración sostenible.

El gerente de la Cámara de la Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), Alberto Arze, informó que se espera la participación de representantes de cerca de 90 cámaras empresariales de Iberoamérica.

“Están llegando líderes empresariales de más de 20 países del Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe para hablar de cómo generar oportunidades de inversión, innovación e integración sostenible”, señaló.

Arze destacó que el evento busca posicionar a Cochabamba y a Bolivia como destinos atractivos para la inversión extranjera. “Queremos mostrar una Cochabamba apta para recibir este tipo de encuentros y demostrar una Bolivia propensa a recibir inversión extranjera que tanto se necesita”, afirmó.

El foro se desarrollará el 13 y 14 de abril en el Hotel Cochabamba, en el marco de la LIII Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO).

Los expositores

Entre los expositores confirmados se encuentran el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, quien abordará el potencial del país para atraer inversiones; la ministra de Turismo, Cinthya Yáñez Eid; y el expresidente ejecutivo de CAF, Luis Enrique García. También participarán representantes de organismos internacionales y cámaras empresariales.

Asimismo, se realizará de forma paralela el Consejo Directivo de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, que reunirá a abogados y expertos para promover mecanismos de conciliación y resolución de conflictos en el ámbito empresarial.

Desde la ICAM destacaron el acompañamiento de autoridades nacionales como el presidente Rodrigo Paz, departamentales y municipales, subrayando la importancia del evento para fortalecer la integración económica y el desarrollo del país.

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