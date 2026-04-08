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ALP reinstala sesión para interpelar a Medinaceli por los combustibles

El ministro de Hidrocarburos no se encuentra presente en el hemiciclo, pese a que la interpelación está sujeta al presunto “sobreprecio en la compra de crudo por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)” y por la calidad de los combustibles. 

Red Uno de Bolivia

08/04/2026 12:51

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La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) reinstaló este miércoles su sexta sesión ordinaria, convocada para interpelar al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.

Sin embargo, la autoridad no se encuentra presente en el hemiciclo, pese a que la interpelación está sujeta al presunto “sobreprecio en la compra de crudo por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)” y por la calidad de los combustibles. 

“Existiendo el quórum correspondiente, reinstalamos la sesión (…) continuando con el mismo orden del día. Anteriormente habíamos suspendido esta sesión debido a que no existían las condiciones”, afirmó el vicepresidente y presidente nato de la ALP, Edmand Lara.

Se prevé que, durante el desarrollo de la sesión, los legisladores retomen el tratamiento de la interpelación y definan la posible censura de la autoridad, en medio de cuestionamientos a la gestión en el sector hidrocarburos.

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