Paz anuncia envío de nuevas leyes de hidrocarburos y minería al Parlamento

El presidente Rodrigo Paz reiteró que en los próximos días presentará ante la Asamblea Legislativa un paquete de nuevas leyes en áreas estratégicas como minería, hidrocarburos, agro y salud, con el objetivo de impulsar transformaciones estructurales en el país.

“Seguramente tendremos arduos debates en el Parlamento. Vamos a presentar estas nuevas leyes para que puedan analizarlas y socializarlas; no serán normas secretas, serán abiertas y públicas”, afirmó el mandatario.

Según explicó, la propuesta busca evitar riesgos derivados de normativas que, pese a estar bien elaboradas, no sean comprendidas o resulten de difícil aplicación por falta de socialización.

En esa línea, la semana pasada el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, indicó que además de este paquete prioritario, el Ejecutivo trabaja en al menos una decena de proyectos adicionales.

Entre estas iniciativas se encuentran normas vinculadas al sector turismo y a los recursos evaporíticos.

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