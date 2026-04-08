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Comunidad

Acuerdo entre Gobierno y choferes permite salida de buses en La Paz

Acuerdo por la calidad de la gasolina permite normalizar viajes al interior y exterior del país.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

08/04/2026 11:13

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La Paz

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La Terminal de Buses de La Paz informó que todas las salidas hacia el interior y exterior del país fueron restablecidas, luego del levantamiento de los bloqueos en Oruro que afectaban distintas rutas.

“Se invita a los usuarios a retomar sus planes de viaje y acudir a nuestras instalaciones para adquirir sus pasajes con normalidad, recordando siempre seguir las recomendaciones de seguridad vial para un trayecto sin inconvenientes”, señala un comunicado oficial de la institución.

Durante la vigencia de la medida de presión, cientos de pasajeros permanecieron en la terminal terrestre a la espera de la reanudación de las salidas de buses.

El Gobierno alcanzó un acuerdo con la Federación Departamental de Choferes San Cristóbal de Oruro por la calidad de la gasolina, lo que permitió levantar el paro y los bloqueos de vías.

Entre los puntos más relevantes del acuerdo, se estableció que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) garantizará mejoras en la calidad del combustible mediante la suscripción de una adenda para la importación de gasolina con estándares más elevados, entre otros aspectos. ABI

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