Conozca las nuevas tarifas desde la terminal interdepartamental de El Alto

Este lunes, la Terminal Metropolitana de la ciudad de El Alto publicó sus nuevas tarifas autorizadas por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), con sus tarifas que van desde los Bs. 27 hasta los 363.

Juan Marcelo Gonzáles

19/01/2026 19:17

Foto: Terminal de buses La Paz
El Alto

Escuchar esta nota

La ATT junto a los transportistas, semanas atrás, llegaron a un acuerdo de poder incrementar el precio de los pasajes hasta en un 40% por el incremento del precio del diésel.

En el tarifario de El Alto se mencionan los destinos de Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Sucre, Tarija, Villazón y Uyuni, en las distintas capacidades de los buses normales, semicama y cama.

La tarifa más económica es con destino a Oruro en bus normal, que alcanza a los Bs. 27 y entre los más caros se encuentra Tarija en bus cama, que tiene un costo de Bs. 363.

De no cumplirse estas tarifas, la población puede acudir a los puntos de reclamo de la ATT instalados en cada terminal terrestre.

Aquí te presentamos el tarifario completo según tu destino.

