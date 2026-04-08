'Narco' en Quillacollo tenía boas, una anaconda y tarántulas como mascotas

Un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico en el municipio de Quillacollo no solo dejó un aprehendido por tráfico de drogas, sino que destapó un escenario inesperado: reptiles exóticos y arácnidos eran mantenidos como mascotas dentro del inmueble.

Durante la intervención, los agentes encontraron dos boas, una cría de anaconda amarilla —especie que puede superar los cinco metros de longitud— y al menos 12 tarántulas, todas confinadas en recipientes improvisados dentro de la vivienda.

Un “lujo” ligado al poder criminal

Según el informe de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma), la tenencia de estos animales responde a un patrón recurrente en entornos vinculados a actividades ilícitas: exhibir especies exóticas como símbolo de poder o estatus.

Los reptiles estaban en cajas de vidrio y envases plásticos, en condiciones que ahora serán evaluadas por especialistas.

Rescate y traslado

Tras el hallazgo, todo el conjunto de fauna fue rescatado y trasladado a centros de acogida, donde veterinarios analizarán su estado de salud antes de intentar su reinserción en el hábitat natural.

El caso abrió además una línea de investigación paralela para determinar si existe un vínculo entre el tráfico de drogas y la tenencia o posible comercialización ilegal de fauna silvestre.

Operativo conjunto y alerta ambiental

El procedimiento refleja la coordinación entre unidades policiales y ambientales para combatir no solo el narcotráfico, sino también delitos contra la biodiversidad.

Las autoridades reforzaron el mensaje: la posesión de especies silvestres sin autorización es ilegal y forma parte de redes que dañan gravemente los ecosistemas.

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